شكرا لقرائتكم طارق يحيى مديرًا فنيًا للزمالك لمباراة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، إنه سيقود الفريق الأبيض لحين الانتهاء من مواجهة ديكاداها الصومالي، المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى، فى ذهاب الأدوار التمهيدية لدورى أبطال إفريقيا.

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وأكد المدير الفنى المؤقت للزمالك، كُلفت من مرتضى منصور رئيس الزمالك بإدارة تلك المباراة فقط وبعدها سيكون هناك مدير فنى أجنبى، الجهاز الفنى الحالى من أبناء النادى لم ننظر إلى شكل أو تاريخ أو أي أمر لإن من صنع اسمنا من الأساس أو تاريخنا هو نادى الزمالك وعندما يطلبنا نادى الزمالك حتى لو يوما لن نتأخر عن ذلك ولا يوجد لدينا أي هدف سوى خدمة الزمالك الذى صنع اسمنا وتاريخنا .

كما أوضح طارق يحيى إن جهازه يضم أيمن عبد العزيز مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس كما شدد على تواجد أنطونيو مدرب الأحمال الذى تواجد ضمن الجهاز الفنى السابق لخالد جلال بجانب نفس الجهازين الطبى والإدارى.