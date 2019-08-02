شكرا لقرائتكم دورتموند يستعرض طموحه أمام بايرن في كأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما يلتقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يوم السبت، في مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم، سيسعى دورتموند لاستغلال المباراة في استعراض قوته وطموحه للموسم الجديد أمام جماهيره.

وقال ماركو رويس قائد فريق دورتموند عقب المباراة الودية التي انتهت بالفوز على سانت غالن السويسري 4 - 1 يوم الثلاثاء "مباراة كأس السوبر تحمل أهمية كبيرة لنا جميعا".

وأضاف "إنها مهمة لأنه يمكن من خلالها تقديم بداية قوية للموسم، كما أننا سنثبت للجماهير رغبتنا وطموحنا لتحقيق إنجاز".

ولم يخفِ رويس طموح بوروسيا دورتموند في انتزاع لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف غريمه بايرن ميونخ.

وواصل بايرن ميونخ هيمنته على لقب البوندسليغا، حيث توج في الموسم الماضي باللقب للمرة السابعة على التوالي، بينما كان آخر تتويج لدورتموند في المسابقة في عام 2012 .

ويمكن للوسيان فافر المدير الفني لدورتموند الاستفادة من عدة صفقات جديدة مهمة، يتمثل أبرزها في انضمام جوليان براندت (باير ليفركوزن) وثورغان هازارد (بوروسيا مونشنغلادباخ) وماتس هاميلز (بايرن ميونخ) ونيكو شولز (هوفنهايم).

بينما كان أبرز الراحلين عن بوروسيا دورتموند، عبدو ديالو، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريستيان بوليسيتش الذي انضم إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويغيب براندت عن مباراة كأس السوبر، التي يحتضنها دورتموند على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، كما تحوم الشكوك حول مشاركة هازارد وحارس المرمى رومان بوركي.

وقال مارفين هيتز حارس المرمى الاحتياطي لدورتموند "مباراة كأس السوبر هي مواجهة تحمل الكثير. وتشكل البداية بالنسبة لنا".

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واعترف رويس قائلا "من الواضح أن كلا من فريقنا وكذلك فريق بايرن ميونخ ليس في أفضل حالاته".

ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ عام 2012، وقد توج باللقب خلال هذه الفترة أربع مرات وخسر ثلاث مرات.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ عقب هزيمة الفريق الودية أمام توتنهام الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية يوم الأربعاء "كأس السوبر هي مباراة جيدة. تعاملت معها بجدية شديدة في العام الماضي وسنتعامل معها بنفس الكيفية هذا العام."

وكان بايرن ميونخ قد توج بكأس السوبر في العام الماضي بانتصار كبير 5 - صفر على آينتراخت فرانكفورت، الفريق السابق لكوفاتش، لتكون انطلاقة قوية لبايرن قبل موسم انتهى بإحرازه ثنائية الدوري والكأس.

وكان كوفاتش قد نجح في تصحيح مسار الفريق البافاري بعد بداية متخبطة في الموسم الماضي، لكن تحقيق بداية قوية في الموسم الجديد يبدو حاسما لاستمراره في المنصب.

وقال كوفاتش "الفريق يتمتع حاليا بحالة جيدة للغاية"، رغم أنه تحدث بشكل علني عن حاجة الفريق لمزيد من تدعيم الصفوف.

وتعاقد بايرن ميونخ بالفعل مع المدافعين لوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد، المتوجين مع المنتخب الفرنسي بلقب كاس العالم، والمهاجم الشاب فيات آرب.

وكان الاتفاق بشأن ضم اللاعبين الثلاثة قد جرى التوصل إليه قبل أشهر، لكن الأسابيع التالية لتتويج باير بلقب كأس ألمانيا على حساب لايبزيغ، في مايو، قد شهدت انشغالا كبيرا باختيار من سيحل مكان آريين روبن وفرانك ريبيري النجمين السابقين لبايرن.

وتعرض الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن لإصابة في الركبة خلال مباراة توتنهام، لكن النادي أعلن يوم الخميس أنه يعود إلى التدريبات يوم الجمعة، علما أن مشاركته في مباراة الغد لم تحسم بشكل نهائي.

وأيا كانت نتيجة مباراة كأس السوبر، لا يزال كوفاتش أمامه مزيد من العمل قبل أن يستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بلقاء هرتا برلين في 16 أغسطس الجاري.