شكرا لقرائتكم ساوباولو يعلن تعاقده مع داني ألفيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ساوباولو البرازيلي لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع لاعب الظهير الأيمن داني ألفيس، وذلك بعد شهر واحد من رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح النادي البرازيلي أن ألفيس، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي مرتين إلى جانب لقب كأس فرنسا خلال عامين قضاهما مع سان جيرمان، وقع عقدا يستمر حتى ديسمبر 2022.

وكان عقد ألفيس مع باريس سان جيرمان قد انتهى في 30 يونيو الماضي، وتردد أن عدة أندية من بينها أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان، قد أبدت رغبة في الحصول على خدماته.

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وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عبر تطبيق مشاركة الصور على الإنترنت (إنستغرام) "كنت أحلم باللعب لساو باولو وبرشلونة الإسباني، واليوم أحقق الجانب المتبقي من ذلك الحلم."

وكان ألفيس قائدا للمنتخب البرازيلي الذي توج في يوليو الماضي بلقب كاس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019) للمرة الأول منذ 12 عاما.

ولعب ألفيس لعدد من الأندية الأوروبية من بينها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.