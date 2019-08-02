رسميًا.. تركي آل الشيخ يستحوذ على نادي ألميريا الإسباني في صفقة بلغت 20 مليون يورو

أحمد أبوعقيل

أعلن نادي ألميريا الإسباني، اليوم الجمعة، أن ملكيته آلت إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستثمر الرياضي تركي آل الشيخ.

ووفقا لتقرير "diario de almeria" فأن قيمة بيع النادي تُقدر بـ 20 مليون يورو حسب بعض المصادر لديهم، كما سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة النادي.

سيحتفظ تركي آل الشيخ بمعظم بنية النادي التحتية، مما يوفر الشكوك حول مستقبل الموظفين والعاملين في النادي.

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وأصبح آل الشيخ مالك نادي "بيراميدز" المصري السابق مالكاً للنادي الإسباني، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة التي قضاها في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل المركز العاشر في الموسم الماضي.

وسبق للنادي أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم.