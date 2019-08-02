رسميا.. تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني

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أعلن نادي ألميريا الإسباني، أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، استحوذ على ملكية النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، ليخلف ألفونسو غارسيا الذي استولى على رئاسة النادي قبل 16 عاما.

ونشر النادي الإسباني صورة لآل الشيخ بقميص الفريق، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأرفقها بعبارة: "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وأكد النادي أن آل الشيخ سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم الفريق الإسباني.

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وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت أن المستشار في الديوان الملكي السعودي، حضر مع محاميه إلى مقر نادي ألميريا من أجل شراء النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن آل الشيخ يسعى لإعادة بناء النادي من جديد، من خلال تعيين إدارة فنية برتغالية للفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وسبق لتركي آل الشيخ الذي تقلد منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بين 2017 و2018، امتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، وقاد الفريق في موسمه الأول إلى أندية المقدمة في الدوري المصري الممتاز، قبل أن يقرر مؤخرا بيعه إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

جدير بالذكر أن فريق ألميريا سيبدأ الموسم الكروي الجديد في 17 أغسطس الحالي بمواجهة الباسيتي في الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

