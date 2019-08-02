نيمار يفتعل أزمة جديدة مع إدارة سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار رفض مصافحة المدير الرياضي للنادي ليوناردو عند وصوله للملعب في الدقائق الأخيرة من التدريب.
وكشفت الصحيفة كواليس الواقعة بأن جميع اللاعبين والجهاز الفني توجهوا لمصافحة ليوناردو، ومنعهم من استقبله بحرارة مثل كافاني وماركينيوس، إلا أن نيمار وجوليان دراكسلر لم يقوما بمصافحته.وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن دراكسلر لا يبدو متعمدا، بينما كان نيمار يتحدث مع زميله تياجو سيلفا الذي ذهب إلى مصافحة ليوناردو، بينما اكتفى نجم برشلونة السابق بإلقاء نظرة سريعة على المدير الرياضي للنادي الباريسي، وذهب في اتجاه معاكس.
ولفتت إلى أن هذه الواقعة لم تمنع نيمار من الوقوف للتوقيع على هدايا تذكارية لعدد كبير من الجماهير الصينية.
ودخل نيمار جونيور في صدامات عديدة مع الإدارة الباريسية طوال الصيف الجاري في ظل وجود تأكيدات برغبته في الرحيل عن الفريق، والعودة مجددا إلى فريقه السابق برشلونة.
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