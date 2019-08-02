منتخب البحرين يحط رحاله بالعراق

وصلت بعثة المنتخب البحريني إلى مطار أربيل، اليوم الجمعة، من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا.

وتم استقبال البعثة بشكل رسمي، من قبل رئيس الاتحاد العراقي، عبد الخالق مسعود، ومسؤولي المحافظة.

وسيخوض المنتخب البحريني أول مباراة له بالبطولة، الأحد المقبل، أمام نظيره الأردني في ملعب فرانسو حريري، الذي يحتضن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الكويت والسعودية.

وتضم قائمة منتخب البحرين 23 لاعبا، وهم:

"سيد محمد جعفر، حمد الدوسري، سيد شبر علوي، أحمد بوغمار، سيد مهدي باقر، محمد عادل، أحمد عبدالله، وليد الحيام، أحمد نبيل، محمد عبدالوهاب ،علي مدن، عبدالوهاب المالود، عيسى جهاد، كميل الأسود، علي حرم، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، عبدالله الهزاع، جاسم الشيخ، محمد الرميحي، سامي الحسيني، إسماعيل عبد اللطيف، عيسى موسى".