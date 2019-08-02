ثنائي ريال مدريد يعود للتدريبات

ويتعلق الأمر بكل من الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، والمهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، بينما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعب التالي الذي سيعود من الإصابة، هو الشاب إبراهيم دياز، الذي لا زال يعمل منفردًا في صالة الألعاب الرياضية.
وفي نفس السياق، يواصل الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي التعافي، لكن لا توجد أي مؤشرات على عودته للتدريبات الجماعية بعد.
وواصل الثلاثي اللاتيني، خاميس رودريجيز، وإيدير ميليتاو، وكاسيميرو، العمل مع باقي اللاعبين، في حضور الياباني الشاب، تاكيفوسا كوبو، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.
وكان ريال مدريد قد فاز في آخر مبارياته التحضيرية، على فنربخشة التركي (5-3)، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أودي الودية، التي أحرز توتنهام لقبها.
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