منتخب الأردن يصل إلى أربيل للمشاركة في غرب آسيا

وصلت بعثة المنتخب الأردني إلى مطار أربيل، اليوم الجمعة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تسضيفها العراق في مدينتي كربلاء وأربيل.

وكان في استقبال الوفد الأردني رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود وعدد من أعضاء الاتحاد.

وسيفتتح المنتخب الأردني مواجهات البطولة يوم الأحد، بملاقاة منتخب البحرين في استاد فرانسو حريري الذي يضيف المجموعة الثانية.

وضمت قائمة المنتخب الأردني 23 لاعبًا هم معتز ياسين، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، براء مرعي، أنس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، إحسان حداد، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير.

وكل من نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد أبو زريق، أحمد عرسان، عبدالله العطار، وحمزة الدردور، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز.