طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك المصري

قرر مسؤولو نادي الزمالك المصري تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. ويقود طارق يحيى مران الفريق الأبيض مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة ديكداها الصومالي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم 10 أغسطس/ آب الجاري. ويضم الجهاز المعاون لطارق يحيى في الزمالك أيمن عبد العزيز مدربا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي أنه سيتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى سيكون مفاجأة سارة للجماهير الزملكاوية. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي أنه سيتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى سيكون مفاجأة سارة للجماهير الزملكاوية. وأقال الزمالك مدربه خالد جلال عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام بطولة الدوري المصري. وسبق أن قاد طارق يحيى الزمالك بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي أوجوستو إيناسيو عام 2017 قبل أن يرحل بعد تعيين المدرب المونتينيجري نيبوشا لقيادة الفريق آنذاك.



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