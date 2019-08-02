شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ألميريا الإسباني: تركي آل الشيخ.. مالكنا الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي ألميريا الإسباني اليوم (الجمعة)، مالكه الجديد، المستشار تركي آل الشيخ، ناشراً صورة له بقميص النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكشف النادي أن تركي آل الشيخ خصص 200 ألف يورو لصالح مؤسسة النادي لدعم الفريق في الدوري الإسباني. كما نشر النادي صورة للمالك الجديد مع المدير العام الجديد للفريق محمد العاصي.



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