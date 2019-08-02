الأخضر السعودي والمنتخب الياباني في افتتاح البطولة الآسيوية لكرة الطائرة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوص غدًا المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت23 سنة أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي تحتضنها مينيمار وتستمر حتى 11 أغسطس .

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ويسعى الأخضر السعودي إلى تقديم مستوى مشرف في هذه البطولة التي استعد لها بثلاثة معسكرات بالرياض ثم سلوفينيا والأخير في مينيمار ولعب خلالها عدة مباريات كان آخرها مع منتخب مينيمار .

ومن خلال التدريب الأخير للأخضر ركز فيه المدرب زراكو على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية ووضح تحسن أداء اللاعبين في استقبال الكرة الأولى التي تعد مفتاح اللعب.

ويتوقع أن يلعب المنتخب بتشكيلة مكونة وسام الجهني وجواد الخواهر ومازن المولد وعايض الدوسري ومعد الفريق منتظر المهنا والليبرو مالك السحيباني و محمد الكعبي ولم تتأكد مشاركة عبدالله الخلف الذي يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بالمقابل المنتخب الياباني من الفرق المرشحة للبطولة, كما يتميز لاعبيه بالطول واللعب السريع على الشبكة لما يملكه من الإمكانيات والخبرة واللعب الجماعي المباراة ستقام 12.30 ظهراً بتوقيت السعودية.