السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
يخوص غدًا المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت23 سنة أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي تحتضنها مينيمار وتستمر حتى 11 أغسطس .
ويسعى الأخضر السعودي إلى تقديم مستوى مشرف في هذه البطولة التي استعد لها بثلاثة معسكرات بالرياض ثم سلوفينيا والأخير في مينيمار ولعب خلالها عدة مباريات كان آخرها مع منتخب مينيمار .
ومن خلال التدريب الأخير للأخضر ركز فيه المدرب زراكو على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية ووضح تحسن أداء اللاعبين في استقبال الكرة الأولى التي تعد مفتاح اللعب.
ويتوقع أن يلعب المنتخب بتشكيلة مكونة وسام الجهني وجواد الخواهر ومازن المولد وعايض الدوسري ومعد الفريق منتظر المهنا والليبرو مالك السحيباني و محمد الكعبي ولم تتأكد مشاركة عبدالله الخلف الذي يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بالمقابل المنتخب الياباني من الفرق المرشحة للبطولة, كما يتميز لاعبيه بالطول واللعب السريع على الشبكة لما يملكه من الإمكانيات والخبرة واللعب الجماعي المباراة ستقام 12.30 ظهراً بتوقيت السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر السعودي والمنتخب الياباني في افتتاح البطولة الآسيوية لكرة الطائرة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.