شكرا لقرائتكم مصادر: إيهاب جلال مدرباً للفراعنة وشحاتة مشرفاً وغالي مديراً للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مسئول باتحاد الكرة أن هناك مفاضلة بين عدد من الأسماء لتولي تدريب منتخب مصر من المدربين المصريين ويعد أقربهم إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري وكذلك حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي.
من المنتظر أن يعلن مسئولي اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة عن إسم الجهاز الفني للمنتخب خلال الساعات المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.
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