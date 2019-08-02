شكرا لقرائتكم الزمالك يبلغ اللاعبين بالتجمع فى الخامسة مساء لبدأ الاستعداد لبطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقود التدريب طارق يحيى المدير الفني المؤقت لحين تعاقد النادي مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية ويعاونه أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام و أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.
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