شكرا لقرائتكم الزمالك يبلغ اللاعبين بالتجمع فى الخامسة مساء لبدأ الاستعداد لبطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الإدارى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجمع في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقود التدريب طارق يحيى المدير الفني المؤقت لحين تعاقد النادي مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية ويعاونه أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام و أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.