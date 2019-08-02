FAN ID يغزو الملاعب المصرية...

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جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم السماح لأي فرد لا يحمل الـfan id بالتواجد داخل أرضية الملعب أو التواجد على دكة المباراة. حيث قرر مسئولو الاتحاد إستخراج fan id لكل لاعب ومدرب وإداري فى أي نادي بالدوري الممتاز استعداداً للموسم الجديد 2019 – 2020. أضاف مسئولو الجبلاية أن هناك العديد من المقترحات استعدادًا للموسم الجديد سيتم العمل بها تم تطبيقها فى بطولة أمم أفريقيا 2019 و التى حققت نجاحات كبيرة.

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