شكرا لقرائتكم فيفا يضع شرطا للموافقة على تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة عن وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" شرطاً للموافقة على اللجنة الخماسية التى تم طلب تعيينها لإدارة الجبلاية خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات للدورة الجديدة العام المقبل.

وقال المصدر إن مدير التطوير فى الاتحاد الدولى لكرة القدم ابلغ مسئولى الجبلاية عقده اجتماعات منفردة مع كل فرد باللجنة الخماسية المقرر أن تتولى المهمة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لاختبار مدى قدرى كل فرد منهم على تولى المهام التى ستوكل اليه.

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تابع المصدر أن المسئول البارز فى الاتحاد الدولى لكرة القدم سيزور القاهرة الأثنين المقبل على أن تكون الاجتماعات المنفردة بأحد فنادق الزمالك فى اليوم التالى وذلك قبل اعتماد أسمائهم ومدى إمكانية تغيير أى منهم قبل الاعلان الرسمى.

وأوضح المصدر أن مهمة مدير التطوير فى الاتحاد الدولى ليست زيارة مقر الهدف كما هو معلن بل عقد اجتماعات مع أفراد اللجنة الخماسية للتأكيد على أهليتهم فى تولى المهمة رسميًا.

وتتصدر أسماء ثروت سويلم وأحمد عبد الله ومصطفى عزام ومحمد فضل وأحمد محب قائمة المرشحين لدخول اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.