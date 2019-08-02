شكرا لقرائتكم طارق يحيى فى أول تعليق على تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق يحيى فى تصريح خاص لـ"اسوبر كورة " إنه لبى نداء "بيته" الزمالك الذى لا يمكن أن يتأخر عن خدمته فى اي منصب، ووافق على تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مواجهة بطل الصومال والتعاقد مع مدير فنى اجنبى، مشرًا إلى إن أيمن عبد العزيز وأيمن طاهر سيعاونه فى تلك المهمة.

مؤكدا أنه اتفق مع مجلس إدارة الأبيض على تولى تدريب الفريق الكروى الأول فى المباراة المقبلة فقط أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى. Advertisements

وطالب طارق يحيي من جماهير الزمالك ضرورة مساندته ومساندة اللاعبين فى تلك المرحلة الصعبة من أجل تخطيها.