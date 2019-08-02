شكرا لقرائتكم طارق يحيى فى أول تعليق على تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مؤكدا أنه اتفق مع مجلس إدارة الأبيض على تولى تدريب الفريق الكروى الأول فى المباراة المقبلة فقط أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.
وطالب طارق يحيي من جماهير الزمالك ضرورة مساندته ومساندة اللاعبين فى تلك المرحلة الصعبة من أجل تخطيها.
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