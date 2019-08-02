شكرا لقرائتكم معلول يهنئ الغزال بالانضمام للصفاقسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي على تهنئة عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء المنتقل مؤخراً إلى نادي الصفاقسي التونسي.

حيث أعلن نادى الصفاقسى التونسى، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب معلول عبر حسابه على تويتر: مبروك يا غزال انضمامك لأحسن نادي في تونس و ربنا يكرمك حبيبي واشوفك متألق .تحيا css

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وتلقى عمرو جمال العديد من العروض المحلية والخارجية، إلا أن اللاعب الملقب بالغزال فضل الانتقال للعملاق التونسى. وسافر عمرو جمال لتونس لبدء مسيرته مع الصفاقسى بعد موافقة الأهلى على إعارته لمدة موسم.

يذكر أن علي معلول كان قد انضم إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي .



