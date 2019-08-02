سلطان رئيسا للجنة الطبية للجبلاية...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على الإستعانة بالدكتور محمد سلطان رئيساً للجنة الطبية باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة و الإستفادة من خبراته. بعد أن اتفق اتحاد الكرة مع سلطان على إجراء كشف طبي على جميع حكام الدوري بمختلف أقسامه وتم إجراء الكشف بمستشفيات الجامعة فى مختلف محافظات الجمهورية تسهيلاً على الحكام من عناء السفر للقاهرة كما كان يحدث قبل ذلك. Advertisements ويعلن ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة أسماء رؤساء اللجان غدا السبت. يذكر أن سلطان قد تولي رئاسة اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 يونيو حتي 21 يوليو الماضيين.

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