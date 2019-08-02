شكرا لقرائتكم مصطفى عسل يصعد لنصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، المقعد الأخير في الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش والمقامة حالياً في ماليزيا. وفاز عسل على منافسه الماليزي سيو إكسيان في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 27 دقيقة . Advertisements وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-1 يذكر أن مصطفى عسل هو حامل لقب البطولة من النسخة الماضية.

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