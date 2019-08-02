شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا خلفا لخالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تعيين طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الكروى الأول بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب أجنى جديد للفريق. ووجه مجلس ادارة الزمالك الشكر لخالد جلال المدير الفنى السابق الذى تقدم باستقالته من منصبه أثر تراجع نتائج الفريق وضياع بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويسابق نادى الزمالك الزمن للحصول على توقيع مدرب جديد قبل انطلاق مشوار الفريق فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، على أن يعاونه أيمن عبد العزيز، وأيمن طاهر مدربًا للحراس، مع استمرار تشكيل الجهاز الادارى كما هو.

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