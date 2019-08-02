اتحاد الكرة يقرر منع المدرب من تدريب ناديين فى موسم واحد

أضاف مسئولو اتحاد الكرة بند جديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020 وهو منع أي مدير فني بتولي تدريب ناديين فى موسم واحد. كان اتحاد الكرة قد استقر بصفة نهائية على توثيق عقود المدربين مع الأندية فى اتحاد الكرة أسوة بما يحدث في عقود اللاعبين وتوثيقها بلجنة شئون اللاعبين. تابع المصدر أما فى حالة إقالة المدير الفني من قبل النادي الذى يعمل به فيحق للمدير الفني وقتها العمل فى نادى ثاني وفى حالة رحيله عن النادي الثاني سواء بالإقالة أو الإستقالة فلا يصح له العمل مجدداً فى نادي ثالث

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