خلال ساعات.. إيهاب جلال مديرا فنيًا للمنتخب وحسام غالي مديرًا للكرة

أحمد أبوعقيل

اقترب إيهاب جلال من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وحسام غالى نجم الأهلى مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين.كما يتولي الكابتن حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر منصب المشرف الفنى على المنتخب الأول.

وكشف مسئول باتحاد الكرة أن هناك مفاضلة بين عدد من الأسماء لتولى تدريب منتخب مصر من المدربين المصريين أقربهم إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى وحسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى.

رحب اتحاد الكرة المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعيين مدير فني وطني، لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات مؤتمر الشباب أمس ، تعليقا على مدرب المنتخب الوطني الجديد، بقوله: «مش هنجيب مدرب أجنبي تاني.. وهنكتفي بمدرب مصري».

من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة عن اسماء أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب خلال الساعات المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى السابق للمنتخب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

4 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الوطني

1- حسن شحاتة

برز اسم حسن شحاتة كأبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفراعنة، صاحب آخر إنجازات الفريق الوطني، خاصة الثلاثية التاريخة لأمم أفريقيا 2006، 2008، 2010.

كما تمكن حسن شحاتة من إحراج كبار منتخبات العالم في كأس العالم للقارات عام 2009، حينما انتصر على إيطاليا بهدف نظيف، بالإضافة إلى الهزيمة في الوقت القاتل أمام البرازيل.

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كما قاد حسن شحاتة فريق المقاولون العرب للفوز بكأس مصر والسوبر المصري على حساب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عام 2004.

2- حسام البدري

جاء رحيل حسام البدري من رئاسة نادي بيراميدز، وعودته مجددًا للتدريب، ليصبح من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الفترة المقبلة.

وتولي "البدري" القيادة الفنية للأهلي 3 مرات خلال مسيرته التدريبية، الولاية الأولي من يونيو 2009 وحتي نوفمبر 2010.

ثم الولاية الثانية من مايو 2012 وحتي مايو 2013، أما الولاية الثالثة من أغسطس 2016 وحتي 15 مايو 2018 ، واستطاع "البدري" خلال فترة قيادته للمارد الأحمر تحقيق العديد من البطولات والألقاب والأرقام القياسية

كما حقق حسام البدري 9 بطولات مع النادي الأهلي الدوري العام 3 مرات، بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر مرة، بالإضافة إلى لقب الدوري السوداني رفقة فريق المريخ عام 2010.

3- حسام حسن

رغم عدم فوزه بأي بطولة حتى الأن في مسيرته التدريبية على عكس مسيرته الكروية، إلا أن حسام حسن يعد دائما من المرشحين لتدريب الفراعنة في ظل اتسامه بالانضباط والروح العالية، بالإضافة إلى تميزه في اكتشاف المواهب الصغيرة سواء مع الزمالك أو المصري أو مع منتخب الأردن.

4- إيهاب جلال

يعد "جلال"، من أبرز المدربين المحليين في الدوري المصري في ظل مسيرته المميزة مع مصر المقاصة والمصري، ونجاحه في قيادة الفريق البورسعيدي للمركز الرابع الموسم الماضي بعد أن كان الفريق ينافس على مناطق الهبوط.

ورشح جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، أحد المدربين حسام حسن، وحسام البدري لتولي منصب القيادة الفنية للمنتخب الوطني لقدرتهما الفائقة في تحقيق نتائج إيجابية مع الأندية التي كانت تحت قيادتهما في بطولات الدوري الممتاز الماضية.

وأضاف " منتخب مصر مقبل على مرحلة هامة سواء على المستوى القاري أو التصفيات المؤهلة إلى مونديال العالم 2022، ويحتاج لمدرب مميز يتحلى بالشخصية القوية ليتمكن من السيطرة على اللاعبين وقيادتهم نحو الانتصارات.