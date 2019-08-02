آحمد أبوعقيل
رحل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل نهائي إلى صفوف نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن نادي الجونة عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي الذي خضع له ظهر أمس الخميس لينتقل بشكل رسمي إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد 2019-2020.
ورحب نادي الجونة بمحمد نجيب عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد".
وكان محمد نجيب قد انضم لصفوف النادي الأهلي في عام 2011 قادمًا من صفوف اتحاد الشرطة واستمر مع الفريق طوال الـ 8 سنوات الماضية.
وودعت جماهير النادي الأهلى محمد نجيب بكثير من الحب والتقدير لما قدمه اللاعب للفريق خلال الفترة التي قضاها، منذ قدومه في 2011 على مدار 8 سنوات .
كما شكرت الجماهير اللاعب على إلتزامة وأخلاقة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن نجيب كان مثالا للأخلاق والإخترام داخل الملعب وخارجة.
شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر قال:"محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصاً و إلتزاماً خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي،سنفتقدك كثيراً يا صديقي و كل التوفيق في خطوتك القادمه".
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي تودع محمد نجيب" الخلوق ابن النادي"..وشريف إكرامي: 8 سنوات من العطاء سنفتقدك يا صديقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.