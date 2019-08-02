جماهير الأهلي تودع محمد نجيب" الخلوق ابن النادي"..وشريف إكرامي: 8 سنوات من العطاء سنفتقدك يا صديقي

آحمد أبوعقيل

رحل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل نهائي إلى صفوف نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الجونة عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي الذي خضع له ظهر أمس الخميس لينتقل بشكل رسمي إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد 2019-2020.

ورحب نادي الجونة بمحمد نجيب عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد".

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وكان محمد نجيب قد انضم لصفوف النادي الأهلي في عام 2011 قادمًا من صفوف اتحاد الشرطة واستمر مع الفريق طوال الـ 8 سنوات الماضية.

وودعت جماهير النادي الأهلى محمد نجيب بكثير من الحب والتقدير لما قدمه اللاعب للفريق خلال الفترة التي قضاها، منذ قدومه في 2011 على مدار 8 سنوات .

كما شكرت الجماهير اللاعب على إلتزامة وأخلاقة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن نجيب كان مثالا للأخلاق والإخترام داخل الملعب وخارجة.

شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر قال:"محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصاً و إلتزاماً خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي،سنفتقدك كثيراً يا صديقي و كل التوفيق في خطوتك القادمه".