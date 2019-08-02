أول حكمة لمباراة كبرى.. الفرنسية ستيفاني فرابار تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي

أحمد أبوعقيل

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرنسية ستيفاني فرابار، ستتولى قيادة مباراة كأس السوبر الأوربي بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين، يوم 14 أغسطس، في مدينة إسطنبول التركية، لتدخل بذلك التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.

وقالت صحيفة "الغارديان أن فرابار ستدير اللقاء بمساعدة حكمتين، هما مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.

وكانت فرابار، البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تحكم في مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى، خلال أبريل الماضي، وذلك بين آميان وستراسبورغ.

وقام الاتحاد الفرنسي للعبة بترقية ستيفاني إلى مجموعة الحكام، الذين سيقودون مباريات النخبة، خلال الموسم الجديد.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن عين الحكمة السويسرية نيكول بيتيجن لقيادة 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2009.

وتعتبر الألمانية بيبيانا شتاينهاوس أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم في إحدى البطولات الأوروبية الكبيرة، بقيادتها مباراة هرتا برلين وفيردر بريمن، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ولم تسند إلى شتاينهاوس أي مباراة في المرحلتين الأوليين من البطولة.

وبعد أن قادت 80 مباراة في بطولة ألمانيا للدرجة الثانية منذ 2007، وأهم مباريات السيدات ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ونهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد لندن 2012، اختيرت شتاينهاوس (38 عاما) التي تعمل شرطية، هذا الموسم من ضمن 24 حكما لإدارة مباريات في البوندسليغا.

وسبق لسيدات أن شاركن في بطولات فرنسا وإيطاليا وإنجلترا كحكمات خطوط، لكن شتاينهاوس هي الأولى التي تحمل صافرة وتقود مباراة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي (فيفا) السنغالية فاطمة سامورا على صفحتها في فيسبوك عند تعيين شتاينهاوس في نهاية الموسم الماضي لتقود مباريات في دوري النخبة "إنها رسالة قوية لباقي العالم".

بدورها، أكدت شتاينهاوس مؤخرا في مقابلة قبل أيام من إسناد أول مباراة لها "لا أعمل ذلك حبا بالظهور، وإنما أقوم بما أحب".

وأضافت "لكن، إذا كنت مثالا لكثير من الفتيات، أو ريادية من أجل تقدم المساواة في الحقوق (بين الجنسين)، فإن ذلك يسعدني بالتأكيد".