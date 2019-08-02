الزمالك يسجل 25 لاعبا فى قائمته الأفريقية.. وعطل خلال قيد “أوناجم”

مسئولو الزمالك قد سجلوا 25 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية، تحضيراً لمشاركة الأبيض في دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020، ولحظ بالقائمة عدم وجود اسم محمود جنش، بجانب بهاء مجدى ظهير الفريق الأيسر، بالإضافة إلى الحارس الشاب محمد صبحى المنضم حديثا للأبيض من بتروجت.

وضمت قائمة الزمالك الأفريقية كالتالي:

في حراسة العرين: محمد عواد، محمد أبو جبل.

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في خط الدفاع:محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء ، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، شيكابلا، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز زيزو، يوسف أوباما، أيمن حفني، مصطفى فتحي، محمد حسن، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو، محمد عنتر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي.

ـ في خط الهجوم: عمر السعيد، خالد بو طيب، مصطفي محمد.