كافانى نجم باريس سان جيرمان يوافق على الانتقال إلى إنتر ميلان

وضع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان، الضوء الأخضر علي الانتقال إلى عملاق الدوري الإيطالي “الكالتشيو” في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن كافانى قال “نعم” لإنتر ميلان، رغم عدم إعجابه بالأمر في بداية الأمر.

ومازال في عقد كافاني مع سان جيرمان موسم واحد فقط؛ ما يشير إلى فرصة سماح باريس على بيعه هذا الصيف، خشية رحيله الصيف القادم مجانا.

وأشارت إلى أن مبلغ اللاعب يمثل صعوبة أمام إنتر، لاسيما وأن المهاجم الأوروجواياني يتلقى حوالي 12 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالحوافز، أما إنتر، فسيكون مستعدا لدفع حوالي 9 ملايين يورو سنويا، وهي القيمة المعروضة على لوكاكو.