باريس سان جيرمان يمنح برشلونة فرصة أخيرة للتعاقد مع نيمار

يعطي نادى باريس سان جيرمان الفرنسي إدارة نادي برشلونة فرصة أخيرة للحصول علي البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وانتشر اسم نيمار دا سيلفا بالانتقال لصفوف نادى برشلونة الإسباني من جديد، خاصةً بعد إرادة اللاعب بالمغادرة عن باريس سان جيرمان.

وبالرغم من اقتراب برشلونة للتوصل لاتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، إلا أن الأخير متمسك بالشروط التي وضعها للتخلي عن خدمات نيمار.

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ونشرت صحيفة “ليكيب”الفرنسية أن الأخبار التي انتشرت حول انخفاض المقابل المادي المرغوب في نيمار من 300 مليون يورو إلى 180 مليون ليست صحيحة، حيث تريد إدارة النادي الباريسي الحصول على مبلغ 300 مليون مقابل الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي.

وتابعت أن برشلونة يريد التعاقد مع نيمار، ولكنه يحاول الوصول لحل وسط يسعد جميع الأطراف، موضحة أن نادى باريس سان جيرمان منح مهلة لبرشلونة حتى انطلاق الدوري الفرنسي، إذا أرادوا فى التعاقد مع نيمار، ولكن بمجرد بداية البطولة المحلية، فإن سان جيرمان سينهي صفحة رحيل النجم البرازيلي حتى انتهاء الموسم الجديد.