مالكوم يغيب عن تدريبات برشلونة لاستكمال انتقاله إلى زينيت الروسي

البرازيلي مالكوم جناح برشلونة يقترب من الرحيل عن البارسا والرحيل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتفصل مالكوم إجراءات قليلة عن إنهاء انتقاله إلى زينيت بعدما نجح النادي الروسي لاتفاق مبدئي مع إدارة البارسا حول التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي لنادى برشلونة على “تويتر” إلى أن مالكوم دى أوليفيرا غاب عن التدريبات الصباحية اليوم الخميس بتصريح من النادي لإتمام خطوات بيعه إلى فريق زينيت الروسي.

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ويبدو أن مالكوم غادر إلى روسيا لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى زينيت، حيث سيمضي البرازيلي على عقد يتروح لـ6 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات إضافية مرتبطة بمستوي اللاعب.

وعلم مالكوم صعوبة موقفه في الفترة الحالية من الاستمرار تحت قيادة إرنستو فالفيردي بتشكيل أساسي ببرشلونة، رغم قتاله من أجل حجز مقعد له مع الفريق، خاصة في ظل وجود العديد من النجوم في مركزه.