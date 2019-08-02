kora بث مباشر مباراة العراق وفلسطين بدون تقطيع..يلا شوت مشاهدة iraq vs palestine live جودة عالية

بث مباشر مباراة العراق وفلسطين اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019، و هى تانى مباريات المنتخبين فى بطولة اتحاد غرب أسيا لكرة القدم، و هى البطولة التى تقام مبارياتها فى دولة العراق، المنتخب العراقى كان قد استهل مبارياته بتحقيق الفوز على منتخب لبنان فى مباراة الافتتاح، بينما حقق منتخب فلسطين الفوز على منتخب اليمن بهدف مقابل لاشى، و أصبح لكل من منخب العراق وفلسطين ثلاث نقاط، و كل منهما أحرز هدف فى مباراته.

بث مباشر مباراة العراق وفلسطين اليوم

تابع لايف بث مباشر مباراة العراق وفلسطين اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن و الكويت و قطر و اليمن والسعودية، الثامنة مساء بتوقيت سلطنة عمان والامارات، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة العراق وفلسطين اليوم على قناة الاردن الرياضية، والقناة العراقية الرياضية ، و قناة الكويت الرياضية، وقناة سوريا دراما او الفضائية، وسيكون هناك استديو تحليلى قبل بداية المباراة.

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سوف نضع لكم روابط اليث المباشر قبل المباراة مباشرة