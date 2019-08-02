طارق يحيى لمصراوي: سأتولى تدريب الزمالك أمام بطل الصومال لحين استقدام مدرب أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف المدرب طارق يحيي، توصله لاتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك لتدريب الفريق فى المباراة المقبلة بشكل مؤقت.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.

وأكد يحيى في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أنه توصل لاتفاق مع الزمالك لتولي مهمة الفريق أمام ديكاداها بطل الصومالي لحين تعاقد النادي مع مدرب أجنبي.

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وأوضح، أنه سيتولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين استقدام مدير فني أجنبي، لافتا أن موافقته على تولي تلك المهمة كونه واحد من أبناء القلعة البيضاء ولا يستطيع التأخر عن خدمته.

وأشار إلى مهمته الجديدة كمدرب مؤقت للزمالك سيعاونها خلالها كل من أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وطالب جماهير القلعة البيضاء، بمساندة الجهاز الفني واللاعبين في الفترة الحالية المهمة في مشوار الزمالك.