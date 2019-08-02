محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، إنهم سيجرون قرعة النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2019/2020 بعد أسبوع من إجازة عيد الأضحى.
وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي:" أن الملاعب التي استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا ستسضيف مباريات الدوي وسيتم العمل بنظام تذكرتي لحضور الجماهيرة مرة أخرى".
وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن القرعة لن تشهد توجيه مباراة الأهلي والزمالك خلال مباريات في الموسم المقبل بدل من أن تكون في نهاية البطولة".
وكان الأهلي قد توّج بالنسخة الماضية من الدوري 2018/2019 التي استمرت مايقرب من عام.
يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قد أعلنت أن بطولة الدوري للموسم الجديد 2019- 2020 ستنطلق يوم 19 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر باتحاد الكرة: ملاعب أمم أفريقيا ستستضيف الدوري.. والجماهير ستعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.