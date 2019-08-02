مصدر باتحاد الكرة: ملاعب أمم أفريقيا ستستضيف الدوري.. والجماهير ستعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، إنهم سيجرون قرعة النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2019/2020 بعد أسبوع من إجازة عيد الأضحى.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي:" أن الملاعب التي استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا ستسضيف مباريات الدوي وسيتم العمل بنظام تذكرتي لحضور الجماهيرة مرة أخرى".

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وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن القرعة لن تشهد توجيه مباراة الأهلي والزمالك خلال مباريات في الموسم المقبل بدل من أن تكون في نهاية البطولة".

وكان الأهلي قد توّج بالنسخة الماضية من الدوري 2018/2019 التي استمرت مايقرب من عام.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قد أعلنت أن بطولة الدوري للموسم الجديد 2019- 2020 ستنطلق يوم 19 سبتمبر.