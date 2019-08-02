الخليج 365 يكشف بالأسماء.. تشكيل لجان الحكام والأندية والمسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة ثروت سويلم القائم بأعمال الرئيس لحين انتخاب أخر، لتشكيل اللجان الخاصة من أجل إدارة الموسم الكروي الجديد 2019-2020 واستكمال بطولة الكأس في الموسم الحالي.

وعلم الخليج 365 أن عامر حسين سيكون رئيساً للجنة مسابقات القسم الأول، على أن يتولى خالد كامل رئاسة لجنة مسابقات القسم الثاني، وشوقي عبد الشافي للقسم الثالث.

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وسيتولى اللواء صفي بسيوني رئاسة لجنة الحكام، بعضوية سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وأيمن ديجش، ومحمد عبد القادر.

وسيكون محمد سلطان محافظ الأسكندرية الأسبق رئيساً للجنة الطبية، وسيتم تعيين محمود الشامي رئيساً للجنة الأندية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد شهد استقالات جماعية لكل الأعضاء والرئيس ونائبه بعد الخروج المبكر لمصر من كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في نصف النهائي.