محمد العاصي يتولي منصب المدير التنفيذي لنادي ألميريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كلف تركى آل الشيخ مالك نادى الماريا الأسبانى الجديد محمد العاصى المدير التنفيذى السابق لنادى بيراميدز بالقيام بمهام المدير التنفيذى للنادى الأسبانى.

العاصي الذى يعمل وكيلاً للاعبين أصبح المصري الأول الذي يتولي هذا المنصب في أسبانيا.

وأعلن ألميريا الإسباني أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق ومالك نادي بيراميدز المصري السابق بقميص الفريق، أصبح مالكا جديدا للنادي الإسباني.

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وقام ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، باستعراض صورة آل الشيخ بقميص الفريق، مؤكدًا عبر موقعه الرسمي أن آل الشيخ سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم الفريق الإسباني.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أشارت أمس الخميس إلى أن آل الشيخ تواجد بالفعل بالأراضي الإسبانية، واقترب من حسم صفقة امتلاك النادي، بعد الاتفاق مع ألفونسو جارسيا جابارون، صاحب النسبة الأكبر من أسهم ألميريا.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن قيمة صفقة استحواذ آل الشيخ على ألميريا تبلغ 20 مليون يورو.