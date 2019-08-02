مصدر بالزمالك يكشف.. لماذا تعثرت المفاوضات مع عمرو مرعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك عن سبب تعثر المفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز لضمه في الفترة الحالية على سبيل الإعارة رغم موافقة ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر بالزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات تعثرت بسبب طلبات مرعي المالية، حيث طلب اللاعب الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل نهائي.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن عدم رحيل عمر السعيد عن الزمالك كان من أحد الأسباب التي دفعت النادي لعدم الموافقة على شروط مهاجم بيراميدز.

الجدير بالذكر أن بيراميدز لم يقيد مرعي ضمن قائمته الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.