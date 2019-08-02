الخليج 365 يكشف.. 3 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قال مصدر باتحاد الكرة، إن القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر يتنافس عليها، حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة وحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي وأحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة.

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة المكسيكي خافير أجيري عقب وداع منتخب مصر لبطولة الأمم الأفريقية من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن اتحاد يفاضل بين الثلاثي لاختيار المدرب الجديد للمنتخب. قبل خوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وقرر اتحاد الكرة إسناد مهمة تدريب منتخب مصر إلى اسم محلي بعد شوقي غريب الذي تولي المهمة قبل الأرجنتيني هيكتور كوبر.