الزمالك يعين مديراً فنياً جديداً لمدة أسبوع خلفاً لخالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قرر رئيس نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول بنادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فني جديد. وقال رئيس الزمالك لمراسل الخليج 365 إنه قرر الاستعانة بطارق يحيى مديرا فنيا لمدة أسبوع واحد، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية. Advertisements وأكد رئيس الزمالك أنه سيجتمع بطارق يحيى داخل القلعة البيضاء لتحديد جهازه المعاون، على أن يتم الإعلان رسميا على الجهاز الفني عقب نهاية الجلسة. ووفقاً لمصدر لمصراوي فأن أمير مرتضى منصور سيتعاقد مع مدرب وجهاز فني أجنبي بالكامل باستثناء عنصر مصري ستتم إضافته. وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إنه من المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع المدرب الأسبوع القادم على أن يشاهد مباراتي الأبيض أمام ديكادا بطل الصومال فى الدور التمهيدي أمام دوري أبطال أفريقيا من المدرجات.

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