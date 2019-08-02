رسميا.. تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن ألميريا الإسباني أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق ومالك نادي بيراميدز المصري السابق بقميص الفريق، أصبح مالكا جديدا للنادي الإسباني.
وقام ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، باستعراض صورة آل الشيخ بقميص الفريق، مؤكدًا عبر موقعه الرسمي أن آل الشيخ سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم الفريق الإسباني.
جاء هذا بعدما كشفت صحيفة "ماركا" الإسباني أمس الخميس عن وجود آل الشيخ في إسبانيا واقترابه من امتلاك نادي ألميريا.
وأكدت الصحيفة أن الصفقة قد تبلغ 20 مليون يورو، مضيفةً أن الإعلان الرسمي عنها سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان تركي آل الشيخ أعلن عن عزمه لخوض تجربة جديدة في مكان آخر دون الكشف عن تفاصيلها، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.
يذكر أن آل الشيخ اشترى في الصيف الماضي نادي الأسيوطي، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقاً كاملاً، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يتم بيعه.
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