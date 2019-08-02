موقف مبابي الصريح من رحيل نيمار

أعرب مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، عن رغبته في بقاء زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك في خضم شائعات عن رحيل الأخير عن نادي العاصمة، ورغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

قال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس المحليين، والمقررة في شينزين الصينية: “بالطبع، لا أريده أن يرحل، أريده أن يبقى معنا”.

وأضاف مبابي (20 عاماً) في حديثه للمرة الأولى عن هذا الموضوع الساخن: “تحدثت معه عن ذلك، عرف ما أفكر فيه بخصوصه وعن وضعه، كل شيء يسير بشكل جيد جداً بيننا، علاقتنا مبنية على الصدق والاحترام. بما أنني أحترمه وأقدره كثيراً، قلت له ما أفكر فيه بخصوص وضعه”.

وأضاف: “كما درجت العادة، عاد إلى التدريب، وتعافى من إصابته، لم تكن هناك أشياء خاصة، أظهر مرة أخرى موهبته الكروية، ليس ذلك جديداً، كلنا نعرف مدى أهميته”.

واعتذر مبابي عن تصريحاته التي أدلى بها في حفل رابطة الدوري الفرنسي في نهاية مايو (أيار) الماضي، قائلاً: “أعتقد أنه لم يكن المكان المناسب، أغتنم الفرصة للاعتذار من اللاعبين الذين حضروا ذلك الحفل لأنني أفسدت الحفلة، هناك الكثير من اللاعبين الذين عملوا طوال العام من أجل التواجد في ذلك الحفل، وأنا سرقت النجومية لكن بطريقة سلبية”.