كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، تعيين الحكم ستيفاني فرابارت (35 عاماً)، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في إسطنبول 14 أغسطس (آب) الجاري. ستصبح فرابارت بذلك أول سيدة تتولى مهمة التحكيم لمباراة كبيرة بمنافسات الرجال التابعة لـ”يويفا”. وكانت فرابارت تولت مؤخراً إدارة نهائي كأس العالم للسيدات بين منتخبي أمريكا وهولندا في فرنسا. وسبق للفرنسية فرابارت إدارة مباريات بالدوري الفرنسي للرجال، كما أنها مدرجة ضمن قائمة حكام المسابقة نفسها في الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.