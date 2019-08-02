سباح سابق سفيراً للدوري الفرنسي في الصين

اختير السباح الصيني السابق، نينغ زيتاو، سفيراً لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، في البلد الآسيوي.
تم تقديم رمز السباحة الصيني كسفيراً “لليغ آ” في فعالية اقيمت، اليوم الجمعة، مع سفيرين آخرين، هما يوري ديوركاييف، وإدميلسون.
وأثناء تقديم زيتاو، قالت رئيسة رابطة الدوري الفرنسي، ناتالي بوي دو لا تور: “من الضروري وجود بطل وشخصية تعد رمزاً يلهم الشباب الصيني”.
من جانبه، أكد السباح السابق الذي أقر بإعجابه بمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أنه يود استخدام تأثيره من أجل جذب جمهوره لمتابعة كرة القدم الفرنسية.
يشار إلى أن الدوري الفرنسي جذب الموسم الماضي 100 مليون مشاهد في الصين.
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