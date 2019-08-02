معلول ينهئ عمرو جمال بعد انتقاله للصفاقسي

هنأ التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي زميله عمرو جمال بالرحيل للصفاقسي التونسي. وكتب معلول عبر تويتر :" ‏مبروك يا غزال انضمامك لأحسن نادي في تونس و ربنا يكرمك حبيبي و اشوفك متألق .تحيا css ". متألق .تحيا css ". وأعلن نادي الصفاقسي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد رسميًا مع المهاجم عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسي من النادي الأهلي. من النادي الأهلي. قال الصفاقسي على حسابه: " رسميا المهاجم المصري عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسي مدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء". مدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء". وكان الأهلي أعلن موافقته على رحيل جمال إلى النادي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

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