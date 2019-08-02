محمد العاصي اول مصري يتولي منصب المدير التنفيذي لنادي اسباني

كلف تركى آل الشيخ مالك نادى الماريا الأسبانى الجديد محمد العاصى المدير التنفيذى السابق لنادى بيراميدز بالقيام بمهام المدير التنفيذى للنادى الأسبانى . واصبح محمد العاصى أول مصرى يتولى منصب المدير التنفيذى لنادى أور,بى على مدار التاريخ بعد تكليفه من المستشار تركى آل الشيخ لتولى منصب المدير التنفيذى لنادى ألميريا الأسباني . المدير التنفيذى لنادى أور,بى على مدار التاريخ بعد تكليفه من المستشار تركى آل الشيخ لتولى منصب المدير التنفيذى لنادى ألميريا الأسباني . وكان المستشار تركى آل الشيخ قد اعتمد على محمد العاصى فى تجربته الإستثمارية الناجحة بنادى بيراميدز بالدورى المصري الموسم المنتهى والذى شهد احتلال الفريق المركز الثالث والتأهل للعب فى بطولة الكونفيدرالية بجانب استمرار منافسته على لقب الكأس.

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