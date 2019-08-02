بعد ودية إنبي .. الجهاز الفني للبطل الأوليمبي يشيد باللاعبين

صرح سيد رياض المشرف العام على كرة القدم بنادي البطل الأوليمبي إنه سعيد بما قدمه الفريق الأول خلال المعسكر الذي أقامه بأحد الفنادق بالقاهرة منذ منتصف شهر يونيه الماضي.

ولعب الفريق الأول بنادي البطل الأوليمبي بقيادة محمد الشناوي المدير الفني أربعة مباريات مع أندية الزمالك وبيراميدز والسكة الحديد وإنبي ، وإستطاع الفريق الظهور بشكل

مشرف.وأضاف سيد رياض أنه أضاف أحمال تدريبية عالية أثناء فترة الإعداد للفريق الأول ، لينافس الفريق هذا الموسم للصعود الى دوري القسم الثالث بعد أن قاب قوسين أو أدنى من الصعود الموسم الماضي.وتابع المشرف العام على الكرة بأن الفريق يضم بعض عناصر الخبرة كما يضم العديد من اللاعبين صفار السن والناشئين الذين سيتم إكتشافهم خلال الفترة القادمة ، كما أن الفريق ما زال يبحث التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.وإختتم سيد رياض حديثه بشكر مجلس إدارة نادي البطل الأوليمبي برئاسة يحيى فارس وجمال العقاد رئيس جهاز كرة القدم بالنادي على التعاون المثمر بين جميع الأطراف للإرتقاء بفريق كرة القدم بالنادي والصعود الى الدوري القسم الثالث.