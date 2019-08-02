رسميًا: زينيت يضم لاعب برشلونة

أعلن زينيت سان بطرسبرج الروسي عن ضم البرازيلي مالكوم من صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الجارية. الانتقالات الصيفية الجارية. وأنتقل مالكوم لنادي زينيت مقابل 40 مليون يورو، 5 ملايين يورو كتمغيرات، بعدما قضى موسم واحد مع برشلونة. يورو، 5 ملايين يورو كتمغيرات، بعدما قضى موسم واحد مع برشلونة. وكان مالكوم أنتقل للفريق الكتالوني قادمًا من نادي بوردو الفرنسي.

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