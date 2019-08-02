أيمن عبد العزيز ينضم للجهاز الفني المؤقت للزمالك

انضم أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، للجهاز الفني المؤقت المقرر أن يتولى تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بقيادة طارق يحيى. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، تعيين طارق يحيى كمدرب مؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، وتعيين أيمن عبد العزيز مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس واليوناني أنطونيو مدرب أحمال. مرتضي منصور، تعيين طارق يحيى كمدرب مؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، وتعيين أيمن عبد العزيز مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس واليوناني أنطونيو مدرب أحمال. ويأتي هذا القرار عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق بعد مباراة القمة الأخيرة، ولبدء الاستعداد للمباراة المرتقبة امام ديكاديها الصومالي بالدور التمهيدي لدوري

أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل .

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