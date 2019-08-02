أعلن نادي الصفاقسي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد رسميًا مع المهاجم عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسيمن النادي الأهلي.
قال الصفاقسي على حسابه: " رسميا المهاجم المصري عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسيلمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".
وكان الأهلي أعلن موافقته على رحيل جمال إلى النادي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفاقسي يعلن رسميًا ضم عمرو جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.