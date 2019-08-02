الصفاقسي يعلن رسميًا ضم عمرو جمال

أعلن نادي الصفاقسي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد رسميًا مع المهاجم عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسي من النادي الأهلي. من النادي الأهلي. قال الصفاقسي على حسابه: " رسميا المهاجم المصري عمرو جمال في النادي الرياضي الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء". لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء". وكان الأهلي أعلن موافقته على رحيل جمال إلى النادي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

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