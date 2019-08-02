أيمن طاهر يقود تدريبات حراس المرمى في مران الزمالك.. اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة ديكاديها بطل الصومال يوم 11 اغسطس الجاري ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا . لدوري ابطال افريقيا . ويقود طارق يحيى المدرب المؤقت الجديد المران، علي ان يقود ايمن طاهر تدريبات حراس المرمي الجدد لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي خلال الأيام المقبلة . الجدد لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي خلال الأيام المقبلة . وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة حراس مرمي جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي .

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