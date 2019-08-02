شاهد.. أول ظهور لتركي آل شيخ بمقر نادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن مالكه الجديد، تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز السابق، مالكًا جديدًا للنادي الإسباني بعدما أنهى تركي جميع إجراءات شراء النادي.
وظهر تركي آل شيخ وهو يخرج منمقر النادي الإسباني بعدما أنهى عملية شراء النادي، ونشر نادي ألميريا على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "صورة لتركي آل شيخ مع ألفونسو جارسيا رئيس النادي السابق طيلة 16 عاما.
وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن تركي اشترى النادي مقابل 20 مليون يورو، وسيحتفظ آل الشيخ بمعظم بنية النادي التحتية، ما يعطي الشكوك حول مستقبل الموظفين والعاملين في النادي الإسباني.
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