بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الرياضية والإمارات لاكتشاف الموهوبين

أقامت للنقابة العامة للمهن الرياضية بروتوكول تعاون رياضى مع دولة الإمارات العربية الشقيقة يهدف لرفع كفاءة عناصر اللعبات الرياضية الجماعية والفردية من تدريب وإدارة وتحكيم مع الاهتمام بالكوادر الإدارية والكشف عن المواهب وصقلها فى كافة اللعبات . ووقّع البروتوكول الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية والدكتور عبدالله الطنيجى، ويهدف البروتوكول إلى إقامة أواصر التعاون بين الجانبين المصرى والإماراتى لاكتشاف المواهب وإعدادهم ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج . المهن الرياضية والدكتور عبدالله الطنيجى، ويهدف البروتوكول إلى إقامة أواصر التعاون بين الجانبين المصرى والإماراتى لاكتشاف المواهب وإعدادهم ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج . جاء ذلك فى حضور العديد من الشخصيات العامة على رأسها عارف الطنيجى مستشار سفير الإمارات وخلف الزنانى نقيب المعلمين والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط ورئيس أكاديمية النقابة والدكتور أشرف موسى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى والأستاذ الدكتور المفتى إبراهيم المحاضر الدولى وأحمد النمر المدير التنفيذى وإيهاب حسنين نائب رئيس الاتحاد العربى للمعاقين . عارف الطنيجى مستشار سفير الإمارات وخلف الزنانى نقيب المعلمين والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط ورئيس أكاديمية النقابة والدكتور أشرف موسى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى والأستاذ الدكتور المفتى إبراهيم المحاضر الدولى وأحمد النمر المدير التنفيذى وإيهاب حسنين نائب رئيس الاتحاد العربى للمعاقين .

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